El Senado de la República aplazó de forma indefinida la aprobación de las iniciativas en materia de desaparición forzada presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que la mandataria acordó dar más tiempo al proceso legislativo para escuchar a madres buscadoras e integrar sus propuestas en la reforma.

Debido a esta decisión, ya no será posible que se aprueben durante el actual periodo ordinario —que concluye el 30 de abril— las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la Ley General de Población y otros ordenamientos vinculados al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, explicó que lo más probable es que las iniciativas se dictaminen en un periodo extraordinario después de junio o, en el peor de los casos, hasta el siguiente periodo ordinario, que inicia en septiembre.

En entrevista, Fernández Noroña calificó como “una espléndida decisión” que sea la Secretaría de Gobernación la encargada de recibir y dialogar con madres buscadoras y colectivos de familiares de desaparecidos, con el objetivo de que sus planteamientos se incluyan en la iniciativa. También señaló que así se evita que se use con fines partidistas el dolor de las familias, como —dijo— pretende hacer la oposición.

El senador criticó que el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, haya propuesto llevar a las madres buscadoras a la reunión de comisiones programada para el próximo martes y ofreciera cubrir sus gastos de traslado desde distintos estados. “Sólo quieren hacer un circo y lucrar con el dolor de las familias”, afirmó.

No me puedo imaginar el dolor que siente una madre al no encontrar a su hija o hijo. La próxima semana discutiremos en el Senado una nueva ley, que debe reflejar la voz, la realidad y la lucha de todas las madres buscadoras. No se trata solo de leyes, se trata de humanidad.