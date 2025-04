La NBA impuso una multa de 75 mil dólares a Ja Morant, jugador de los Memphis Grizzlies, por realizar un gesto que simulaba disparar con una pistola como celebración tras una anotación.

Es la segunda vez en la semana que la liga reprende al basquetbolista por imitar el uso de un arma durante un partido. Morant ya había sido advertido por la oficina de la NBA tras un gesto similar hecho junto a Buddy Hield, de los Golden State Warriors, durante el juego del martes entre ambos equipos. A pesar de ello, volvió a realizar la misma seña el jueves.

Here's video of Ja Morant doing this *exact same celebration* in four different games over the last month.



This is a complete non-story. https://t.co/M1rXkM07o5 pic.twitter.com/yRksQAJS5E