Ante la imposición de aranceles del 10% por parte de Donald Trump a productos importados a EU, México presentó un plan de 18 acciones centradas en obra pública, aumento salarial y programas sociales, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Mientras varios gobiernos del mundo criticaron la medida, Canadá respondió con un impuesto del 25% a vehículos de EU que no estén dentro del T-MEC. El Primer Ministro Mark Carney advirtió que las tarifas afectarán a millones de canadienses y pidió diversificar el comercio para proteger la soberanía del país.

The global economy is fundamentally different today than it was yesterday.



We must respond with both purpose and force.

pic.twitter.com/CbfKZRQoEq