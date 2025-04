China anunció este viernes la imposición de aranceles adicionales del 34 % a productos provenientes de Estados Unidos, marcando un nuevo punto crítico en la creciente guerra comercial con el presidente Donald Trump. La medida ha avivado temores de una recesión global y provocó fuertes caídas en los mercados bursátiles internacionales.

Además de los aranceles, Pekín implementó controles a la exportación de tierras raras medias y pesadas —como samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutecio, escandio e itrio—, esenciales para la industria tecnológica. También agregó 11 entidades estadounidenses a su lista de “entidades no fiables”, lo que abre la puerta a posibles sanciones.

