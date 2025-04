Las metas de ingresos presupuestarios y deuda pública planteadas por la Secretaría de Hacienda para 2025 parecen inalcanzables e incluso contradictorias frente al menor crecimiento económico derivado de los aranceles de EU, advirtieron especialistas.

Hacienda proyecta ingresos presupuestarios de 8.06 billones de pesos, apostando por un incremento en los ingresos petroleros al ajustar el precio del barril a 62.4 dólares para 2025.

Sin embargo, la incertidumbre económica global y el impacto de los aranceles podrían afectar la demanda de petróleo, explicó Dalia Toledo, directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción de Ethos Innovación en Políticas Públicas.

Hacienda también prevé un aumento en los ingresos tributarios por mayor recaudación de IVA. No obstante, con una economía en desaceleración, el consumo podría verse afectado, haciendo difícil cumplir esta meta.

Además, recordó que gran parte de los ingresos del país ya están comprometidos en el pago de deuda y pensiones, lo que limita el margen de maniobra del Gobierno.

El economista Gabriel Casillas, de Barclays, también alertó sobre los efectos negativos de los aranceles y la posible desaceleración en EU.

Stk mkts⬇️, USD⬇️ & govt bond yields⬇️ as mkt participants react post-@realDonaldTrump's tariffs announcement, with a more aggressive than expected stance and awaiting retaliatory response across the globe pic.twitter.com/lFDs5uRaGo