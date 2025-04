La UFC y Meta, empresa matriz de Facebook, firmaron un acuerdo multianual que busca expandir el alcance de las artes marciales mixtas a través de diversas plataformas tecnológicas.

Según anunciaron ambas compañías, la alianza permitirá a la UFC utilizar los servicios y productos de Meta, como Meta AI, Meta Glasses, Meta Quest, Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads, para ofrecer nuevas formas de consumo de contenido a los fanáticos del deporte.

This new deal with @Meta is going to be incredible for our fans! 👏 pic.twitter.com/5EjWA6Slzs