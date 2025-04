El expresidente Donald Trump ha declarado este miércoles como el “Día de la Liberación” para Estados Unidos, en referencia a la imposición de nuevos aranceles que podrían alterar significativamente el comercio global. La medida, que será presentada en la Casa Blanca junto a miembros de su gabinete a las 16:00 horas (hora local), forma parte de su política proteccionista para reducir el déficit comercial y promover la manufactura nacional.

“¡Es el Día de la Liberación en Estados Unidos!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, reforzando su postura de que otros países han “estafado” a su nación en términos comerciales.

"Our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. We're going to reclaim our wealth. This is the beginning of Liberation Day in America." –President Trump pic.twitter.com/JB8P51mhSb