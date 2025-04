El expresidente Donald Trump ha ampliado los aranceles del 25% sobre productos derivados del aluminio, incluyendo ahora la cerveza envasada y las latas de aluminio vacías. La medida, anunciada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, representa un golpe para la industria cervecera mexicana, principal exportadora de este producto al mercado estadounidense.

La disposición, que entrará en vigor el 4 de abril a las 12:01 a.m., aplica al código arancelario 2203.00.00, correspondiente a la cerveza de malta, y al 7612.90.10, que cubre las latas de aluminio vacías de menos de 20 litros. Sin embargo, no se menciona un código específico para las importaciones de cerveza en envases de vidrio, lo que sugiere que estas no estarán sujetas a los nuevos gravámenes.

Filling of colorful beverage cans on production line.

México, el país más afectado

Según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, México fue el principal exportador de cerveza a ese país en 2024, con envíos valorados en 6,300 millones de dólares. Esto representa más del 80% de las importaciones estadounidenses en ese rubro. Le siguen Países Bajos con 683 millones de dólares, Irlanda con 192 millones y Canadá con 73 millones.

Dado el dominio del mercado por parte de México, el impacto de estos aranceles podría generar un aumento en los precios para los consumidores en Estados Unidos, además de afectar a la industria cervecera mexicana, que depende en gran medida de las exportaciones.

Escalada en la guerra comercial

La medida de Trump forma parte de una estrategia más amplia para imponer aranceles recíprocos a los socios comerciales de Estados Unidos, bajo el argumento de corregir prácticas desleales. Sin embargo, analistas advierten que estas políticas pueden generar distorsiones en los mercados y afectar la estabilidad de los acuerdos comerciales, como el T-MEC, que vincula a México, Canadá y Estados Unidos.

Los expertos señalan que el incremento en los aranceles no solo afectará a las empresas exportadoras, sino también a los consumidores, ya que muchas compañías estadounidenses dependen de insumos importados. La incertidumbre en el comercio internacional podría provocar ajustes en los costos de producción y en los precios finales.

Por el momento, el gobierno mexicano no ha anunciado una respuesta oficial a esta medida, pero la decisión de Trump reaviva las tensiones comerciales y podría derivar en represalias económicas por parte de sus socios estratégicos​.