La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, llamó desde la tribuna del Senado a seguir construyendo un país libre de injusticias, con autoridades comprometidas con el pueblo y ajenas a los privilegios de unos cuantos.

Durante la sesión solemne en la que se inscribió en el Muro de Honor la leyenda: “Vicente Guerrero, afromexicano consumador de la independencia”, Rodríguez destacó el compromiso del gobierno con los valores que guiaron al insurgente.

"Sabemos que no es un camino fácil, pero, así como Vicente Guerrero no se rindió, el Gobierno de México no claudicará en su compromiso con el pueblo", afirmó.