Shohei Ohtani conectó un jonrón decisivo en la novena entrada para darle la victoria a los Dodgers de Los Ángeles por 6-5 sobre los Bravos de Atlanta, en una noche especial donde se repartieron figuras con su imagen.

Con este triunfo, los Dodgers mejoraron su récord a 8-0, el mejor inicio de temporada para un campeón defensor de la Serie Mundial. Atlanta, en cambio, sigue sin conocer la victoria, con una marca de 0-7, su peor inicio desde 2016.

