Un equipo de científicos ha desarrollado un innovador marcapasos biodegradable, más pequeño que un grano de arroz, que se disuelve en el cuerpo una vez que ya no es necesario. Este dispositivo podría ser una solución para pacientes que requieren estimulación cardíaca temporal, como bebés con defectos congénitos o adultos con bradicardia transitoria tras una cirugía.

El marcapasos, diseñado por investigadores de la Universidad Northwestern en EU, mide apenas 1.8 x 3.5 x 1 milímetros y ha sido probado en modelos animales como ratones y cerdos, así como en corazones de donantes de órganos. Su minúsculo tamaño permite implantarlo mediante una inyección, sin necesidad de cirugía invasiva.

Introducing the world's smallest pacemaker 💜 The device is so tiny, it can fit inside the tip of a syringe—and be non-invasively injected into the body.



This new pacemaker is particularly well-suited to the tiny, fragile hearts of newborn babies with congenital heart defects. pic.twitter.com/wZ3eRNDrsc