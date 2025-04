El actor Val Kilmer, conocido por su versatilidad en la gran pantalla y por interpretar a Iceman en Top Gun, a Batman en Batman Forever y a Jim Morrison en The Doors, falleció a los 65 años.

Kilmer murió el martes por la noche en Los Ángeles, rodeado de familiares y amigos, según confirmó su hija, Mercedes Kilmer, en un comunicado a The Associated Press. La causa del fallecimiento fue una neumonía.

Una carrera marcada por el éxito y la lucha contra la enfermedad

En 2014, Kilmer fue diagnosticado con cáncer de garganta, lo que lo llevó a someterse a dos traqueotomías. Aunque logró recuperarse, su salud se vio afectada en los últimos años.

El actor reflexionó sobre su vida y carrera en el documental Val (2021), donde expresó: “Me he comportado mal. Me he comportado valientemente. Me he comportado de manera extraña para algunos. No niego nada de esto y no tengo remordimientos porque he perdido y encontrado partes de mí mismo que nunca supe que existían. Y estoy bendecido”.

Del éxito en los 80 y 90 al reconocimiento tardío

Kilmer fue aceptado en la prestigiosa Escuela Juilliard a una edad temprana, destacando desde el inicio de su carrera. Su primer gran papel llegó con la parodia Top Secret! (1984), seguido de la comedia Real Genius (1985).

Durante los años 90, alcanzó la cima de su carrera con películas como Tombstone (1993), donde actuó junto a Kurt Russell y Bill Paxton; True Romance (1993), interpretando al espíritu de Elvis Presley; y Heat (1995), donde compartió pantalla con Al Pacino y Robert De Niro. También mostró su talento para la comedia en MacGruber y Kiss Kiss Bang Bang.

El legado de Kilmer queda marcado por su talento y sus interpretaciones inolvidables en el cine.