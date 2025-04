Tras la visita a México de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el país no cuenta con datos biométricos de migrantes.

“Sí, (EU solicita información sobre) migración, pero nosotros no tenemos esos datos biométricos para empezar. Se trabaja, se colabora y se analiza la solicitud del Gobierno de Estados Unidos, y en la medida de lo posible, se coordina y se comparte información para la seguridad de las y los mexicanos”, declaró Sheinbaum en su conferencia matutina.

Por su parte, Noem afirmó que presentó a la mandataria mexicana una serie de propuestas en materia de seguridad fronteriza que el presidente Donald Trump consideraría al evaluar la imposición de aranceles contra México.

President Trump has been clear: the time for talk is over. We need action.



Mexico must step up and secure its border with Guatemala and dismantle drug cartels. pic.twitter.com/CGScZ3dddG