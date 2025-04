Los Sex Pistols han anunciado su regreso a los escenarios con una gira por Norteamérica en 2025, la primera desde 2003. La legendaria banda de punk, ahora integrada por Steve Jones, Paul Cook y Glen Matlock, contará con el vocalista Frank Carter (exlíder de Gallows y Frank Carter & The Rattlesnakes) en sustitución de John Lydon, con quien han tenido diferencias en los últimos años.

El tour arrancará el 16 de septiembre en Dallas, Texas, un lugar significativo en la historia de la banda, ya que en su primera gira por EU en 1978 enfrentaron un público hostil en esa ciudad. A lo largo de un mes, recorrerán Washington, Nueva York, Toronto, San Francisco y otras ciudades, finalizando el 16 de octubre en Los Ángeles. Se espera que más fechas sean anunciadas en los próximos meses.

Durante la gira, la banda interpretará en su totalidad su único álbum de estudio, Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols (1977), además de otros temas. Carter, quien ya había trabajado con la banda en presentaciones en Reino Unido el año pasado, expresó su entusiasmo: “El mundo necesita a los Sex Pistols ahora más que nunca. La gente quiere desahogarse y el punk siempre ha sido el mejor canal para hacerlo”.

El regreso de la banda se da sin la participación de Lydon, quien no fue contactado para esta gira. Jones explicó: “Lo último que quiere es tener algo que ver con nosotros”, recordando la disputa legal que tuvieron en 2021 por el uso de la música de la banda en la serie Pistol. Matlock agregó: “No veo muchas llamadas perdidas de él”.

Glen Matlock, from left, Frank Carter, Steve Jones and Paul Cook of the Sex Pistols, pose for portrait photographs, in London, Friday, March 21, 2025. (Photo by Alberto Pezzali/Invision/AP)

Aunque la violencia y el caos de su tour de 1978 han quedado atrás, la banda promete un show lleno de energía y actitud. “Somos un poco mayores, pero tocamos igual de bien, si no mejor”, aseguró Matlock.

La preventa de boletos se realizará el 2 y 3 de abril, mientras que la venta general comenzará el 4 de abril.