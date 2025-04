Sergio Pérez explica sus condiciones para regresar a la F1

Sergio Pérez, piloto mexicano de Fórmula 1, ha revelado recientemente que varios equipos se han acercado a él para ofrecerle un puesto en sus filas, pero ha dejado en claro que no regresará a la F1 a menos que encuentre un proyecto que realmente lo motive. En una entrevista exclusiva para F1.com, Checo explicó que la clave para su regreso a la competencia más exigente del automovilismo mundial será encontrar un equipo que no solo valore su trayectoria, sino que también esté dispuesto a invertir en un proyecto que le entusiasme y le permita disfrutar del proceso.

