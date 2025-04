Un equipo de la Universidad de California en Berkeley y San Francisco diseñó un dispositivo capaz de traducir la actividad cerebral en palabras habladas casi en tiempo real. Esto permitió que una mujer de 47 años con tetraplejia hablara después de 18 años.

El avance resuelve el problema de la latencia en las neuroprótesis del habla, el tiempo que pasa entre intentar hablar y producir sonido. Gracias a la inteligencia artificial (IA), los investigadores lograron sintetizar las señales cerebrales en habla audible casi instantáneamente. El artículo se publicó en Nature Neuroscience.

