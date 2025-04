Un juez federal de Nueva York desestimó una de las demandas por agresión sexual presentada contra el reconocido magnate de la música Sean “Diddy” Combs. La demanda fue interpuesta en octubre de 2024 por una mujer que, bajo el seudónimo de “Jane Doe”, acusaba a Combs de haberla agredido sexualmente durante una fiesta en 1995. Según la demandante, el empresario y rapero la atacó y la golpeó cuando ella rechazó sus avances.

El caso fue desestimado por el juez Lewis J. Liman el lunes 31 de marzo de 2025, después de que la demandante no presentara su identidad públicamente, como se le había solicitado. Aunque se le otorgó la oportunidad de reintroducir su demanda utilizando su nombre real, la mujer no cumplió con el plazo estipulado, que expiraba el 20 de marzo de 2025.

U.S. District Judge Lewis Liman in New York today dismissed a sexual assault lawsuit against Sean “Diddy” Combs at the plaintiff’s request, following the judge’s order that the woman cannot proceed anonymously. pic.twitter.com/tgDjpscPt1