Cuidado con las Estafas Digitales en April Fool’s Day

El 1 de abril, conocido como April Fool’s Day, es un día de bromas y risas en muchas partes del mundo. Sin embargo, mientras algunos disfrutan de las travesuras, los ciberdelincuentes aprovechan la ocasión para lanzar sus propias trampas digitales, las cuales pueden costar mucho más que una simple carcajada.

En los últimos años, el comercio electrónico ha tenido un gran auge en México. Un estudio de Kaspersky revela que el 68% de los mexicanos realiza compras en línea, lo que ha incentivado a los estafadores a mejorar sus tácticas para engañar a consumidores desprevenidos. Las falsas ofertas en productos populares como teléfonos, computadoras y viajes son comunes y pueden terminar en graves robos de información financiera.

