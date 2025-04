El expresidente de EU, Donald Trump, expresó su enojo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, por sus declaraciones en contra del liderazgo del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, según reportó NBC.

En una entrevista con la periodista Kristen Welker, Trump aseguró que se molestó al escuchar a Putin desacreditar a Zelensky, a quien previamente había criticado y expulsado de la Casa Blanca el pasado 28 de febrero.

“Si Rusia y yo no logramos un acuerdo para detener el derramamiento de sangre en Ucrania y considero que la culpa es de Rusia, impondría aranceles secundarios a todo el petróleo procedente de ese país”, advirtió Trump. Explicó que estos aranceles impedirían a cualquier nación que compre petróleo ruso hacer negocios en EU.

Aunque enfatizó su enojo, Trump también afirmó que mantiene una “muy buena relación” con Putin y que su molestia desaparecería si el mandatario ruso “hace lo correcto”.

En otro tema, el senador ruso Alexéi Pushkov aseguró que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) pagó cuatro millones de dólares a la revista Time en 2022 para que Zelensky fuera declarado “Persona del Año”. Según Pushkov, esta información proviene de documentos de gasto de la agencia que fueron hechos públicos.

En el plano diplomático, Trump también amenazó a Irán con bombardeos y aranceles secundarios si no se alcanza un acuerdo sobre su programa nuclear. Aunque mencionó que hay conversaciones en curso entre funcionarios de ambos países, no dio detalles sobre el avance de las negociaciones.

