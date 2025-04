Troy Hunt, reconocido por advertir sobre los peligros del robo de credenciales y creador de la plataforma Have I Been Pwned, ha sido víctima de un ataque de phishing, uno de los métodos más comunes para el robo de contraseñas.

Hunt relató en su blog cómo recibió un correo falso que simulaba ser de Mailchimp, la plataforma que utiliza para enviar su newsletter. El mensaje advertía sobre una supuesta queja de spam y le indicaba que sus privilegios de envío podrían verse restringidos. Para solucionar el problema, se le pedía hacer clic en un enlace.

It finally happened – I got phished. Impact is limited to the Mailchimp mailing list for my blog, brief blog post with details here and more to come later: https://t.co/AMIfmvAwYJ