Muere Richard Chamberlain, legendario actor, a los 90 años

El actor Richard Chamberlain, reconocido por sus papeles en El pájaro canta hasta morir, Dr. Kildare y Shogun, falleció el sábado a los 90 años en Waimanalo, Hawái, debido a complicaciones por una apoplejía, según informó Variety.

Chamberlain fue una figura icónica de la televisión y el cine. Con su porte elegante y gran versatilidad, interpretó a personajes memorables como Aramís en Los tres mosqueteros (1973), Allan Quatermain en Las minas del rey Salomón (1985) y el primer Jason Bourne en la adaptación televisiva de La identidad de Bourne (1988).

A lo largo de su carrera, ganó tres Globos de Oro por sus actuaciones en El pájaro canta hasta morir, Dr. Kildare y Shogun. Además de su trabajo en la pantalla, se destacó en el teatro, participando en musicales y obras clásicas, incluyendo una aclamada interpretación de Hamlet en Birmingham, Inglaterra.

En 1990, Chamberlain se estableció en Hawái, donde vivió hasta su fallecimiento. En 2003, reveló en sus memorias que era homosexual y compartió su vida durante muchos años con Martin Rabbett, a quien conoció en el rodaje de La ciudad perdida del oro (1986).

