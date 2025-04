El balance del devastador terremoto que azotó Myanmar ha ascendido a más de 2,000 muertos, según informó este lunes la junta militar gobernante del país. Tres días después del sismo de magnitud 7.7, las esperanzas de hallar sobrevivientes entre los escombros continúan desvaneciéndose. El impacto de este desastre fue tan grande que se sintió incluso en la vecina Tailandia.

𝗔𝗽𝗽𝗲𝗮𝗹 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆

Republic of the Union of Myanmar

National Unity Government

Ministry of Foreign Affairs

Statement (2/2025)

31 March 2025#Myanmar #MyanmarEarthquake #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/n9mlC4KRy4