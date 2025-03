Tras reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, destacó los avances de México en la contención migratoria, aunque subrayó que aún queda trabajo por hacer.

Noem señaló que el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera y la aceptación de vuelos de deportación son medidas positivas, pero insistió en la necesidad de reforzar acciones para frenar el tráfico de drogas y la migración irregular.

“Nuestra alianza contribuirá a que Estados Unidos y la región centroamericana vuelvan a ser seguros”, expresó en la red social X, donde compartió una fotografía con la mandataria mexicana.

Today, I met with @Claudiashein to discuss Mexico’s role in securing the U.S.-Mexico border. Mexico’s deployment of National Guard troops to the border and acceptance of deportation flights is a positive step, but there is still much work to be done to stop the flow of drugs and… pic.twitter.com/WcxknPxyYM