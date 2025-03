Sheinbaum y Noem refuerzan la cooperación México-EU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este viernes en Palacio Nacional a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en un encuentro destinado a fortalecer la relación bilateral entre ambos países, especialmente en temas de seguridad y migración.

El gobierno mexicano destacó que este tipo de reuniones de alto nivel contribuyen al fortalecimiento de la cooperación entre las naciones, siempre bajo los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida y respeto a la soberanía nacional, como detalló la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.

El encuentro, que se realizó en un clima cordial, contó también con la participación de funcionarios clave del gobierno mexicano, como el canciller Juan Ramón de la Fuente, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Esta visita de Noem a México forma parte de una gira por América Latina, en la que también ha estado en El Salvador y Colombia, abordando temas clave como inmigración y delincuencia organizada.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum calificó el encuentro de “provechoso” y destacó que los dos países mantienen una buena relación dentro del respeto a las soberanías. “Nuestros países mantienen buena relación en el marco de respeto a las soberanías”, escribió la mandataria mexicana.

Por su parte, Kristi Noem, quien se convierte en la primera representante de la administración de Donald Trump en visitar México de manera oficial, expresó que aún queda mucho por hacer para frenar el flujo de drogas y migrantes indocumentados hacia EU. En un mensaje publicado en X, destacó que durante la reunión con Sheinbaum se discutió el papel de México en la seguridad de la frontera entre ambos países. Noem también subrayó que el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la frontera y la aceptación de vuelos de deportación por parte de México son pasos positivos hacia la cooperación en estos temas.

