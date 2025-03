EU Refuerza Vigilancia Satelital en la Frontera con México

El gobierno de Donald Trump ordenó a dos agencias de inteligencia de EU fortalecer la vigilancia por satélite en la frontera con México como parte de su estrategia contra la inmigración irregular y el narcotráfico.

La Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA) y la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO), ambas dependientes del Departamento de Defensa, supervisan satélites espía y analizan imágenes para el Pentágono y otras agencias de inteligencia.

Este refuerzo, junto con el despliegue de tropas, evidencia una creciente militarización de la frontera sur, donde Trump declaró una emergencia nacional. No está claro si esta iniciativa recopilará imágenes del territorio estadounidense.

U.S. Boosts Mexico Border Surveillance with Spy Tech



The U.S. has expanded surveillance along the U.S.-Mexico border using spy satellites, planes, and radar.



Spy Satellites: Two U.S. intelligence agencies have been ordered to focus satellite surveillance on the border to… pic.twitter.com/zubqhsoi7j