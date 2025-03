El diputado federal Cuauhtémoc Blanco se presentó de manera voluntaria en la Fiscalía de Delitos Sexuales de Morelos, en respuesta a las acusaciones en su contra por presunto abuso sexual.

Comparecencia voluntaria

Tras salir de las instalaciones de la fiscalía, ubicadas en Temixco, Blanco declaró a los medios que siempre dará la cara ante la justicia. Su abogada aseguró que el legislador está en disposición de comparecer ante el Ministerio Público cuantas veces sea necesario para colaborar con las investigaciones.

Sobre el fuero y las acusaciones

Al ser cuestionado sobre por qué no renunció a su fuero para enfrentar el proceso judicial, Blanco restó importancia al tema y afirmó que no tiene miedo ni pretende huir.

El exgobernador atribuyó las acusaciones en su contra a una “revancha política” orquestada por el exfiscal Uriel Carmona, a quien denunció previamente por extorsión en la Ciudad de México.

“No tengo miedo de ir a la cárcel”

Casi al mismo tiempo que la presidenta Claudia Sheinbaum exhortaba a Blanco a comparecer, el exfutbolista acudió ante las autoridades morelenses asegurando que nadie lo protege y que no tiene nada que ocultar.

Cuestionado nuevamente sobre la posibilidad de dejar el fuero, Blanco insistió en que eso no tiene relevancia. Su abogada aclaró que el diputado está en su derecho de defenderse y que se presentó de forma voluntaria para colaborar en la investigación. No obstante, informó que no se les ha permitido acceder a la carpeta de investigación, argumentando que “no existe un acto de molestia”.

SIEMPRE DE FRENTE Y CON LA VERDAD

En apego a mis principios de legalidad, transparencia y compromiso con la justicia, me apersoné de manera voluntaria en la Fiscalía General del Estado de Morelos con el propósito de coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos relacionados con… pic.twitter.com/P3n15MjqJb — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) March 27, 2025

Acusaciones y defensa

Blanco reiteró su confianza en la actual administración de la Fiscalía de Morelos, pero criticó la gestión anterior, a la que acusó de manipular dictámenes.

Según el legislador, la acusación en su contra surge tras negarse a otorgar una indemnización de un millón de pesos a su media hermana, quien lo denunció después de su despido de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo.

Finalmente, su defensa legal anunció que impugnará el acuerdo que les niega el acceso a la carpeta de investigación, argumentando que esta decisión genera dudas sobre la transparencia del proceso.