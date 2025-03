El espíritu patriótico y la gallardía han sido rasgos distintivos del deportista mexicano en competencias internacionales, donde portar el uniforme tricolor y entonar el Himno Nacional en el podio son símbolos de orgullo. Sin embargo, los clavadistas que participarán en la Copa del Mundo en Guadalajara podrían no tener esta oportunidad debido a la suspensión de la Federación Mexicana de Natación por parte de World Aquatics.

Ante esta situación, Marijose Alcalá, directora del Comité Olímpico Mexicano (COM), expresó su esperanza de solucionar el problema antes del evento. “Para no quitarle derechos a los atletas, deben participar en esas condiciones. Espero darles buenas noticias los próximos días, pues tanto Rommel (Pacheco) como yo estamos haciendo un gran esfuerzo para que este asunto quede solucionado antes de la Copa”, declaró.

The stage is set! The World Aquatics Diving World Cup 2025 is ready to travel across the globe! 🌎✨



📍 Stop 1 – Guadalajara, MEX 🇲🇽 (April 3-6)

📍 Stop 2 – Windsor, CAN 🇨🇦 (April 10-13)

📍 Super Final – Beijing, CHN 🇨🇳 (May 2-4)



Get ready for breathtaking dives, world-class… pic.twitter.com/YpZ6HtySGM