Tsunoda reemplazará a Lawson en Red Bull, según reporte

La estancia de Liam Lawson en Red Bull Racing ha llegado a su fin de manera abrupta tras solo dos carreras. Según el diario De Telegraaf, la escudería ha decidido reemplazar al piloto neozelandés con Yuki Tsunoda, quien ascenderá desde Racing Bulls al equipo principal.

La decisión fue tomada durante una junta directiva en Dubái, donde los altos mandos de Red Bull evaluaron el rendimiento de Lawson en este inicio de temporada de la Fórmula 1. Tras un comienzo difícil, Lawson no logró convencer a la cúpula del equipo, que decidió buscar una alternativa para el Gran Premio de Japón, que se celebrará el 6 de abril.

