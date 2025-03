El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para preparar la cumbre de apoyo a Ucrania que se celebrará en París. En el encuentro participarán representantes de 31 países con el objetivo de definir estrategias de respaldo a corto y largo plazo para el ejército ucraniano, además de establecer garantías de seguridad europeas.

Tras la reunión, Macron reafirmó su compromiso con Ucrania y criticó a Rusia, enfatizando que “solo hay un agresor y un resistente”. Subrayó que la defensa de Ucrania es clave para la seguridad europea y anunció un nuevo envío de 2.000 millones de euros en equipamiento militar. Zelenski agradeció el apoyo y pidió mantener y reforzar las sanciones contra Rusia, argumentando que solo la diplomacia basada en la fuerza es efectiva.

El mandatario francés también destacó la importancia de avanzar en negociaciones para poner fin a la guerra. Aunque valoró la tregua de 30 días en los ataques a infraestructuras energéticas en Ucrania, expresó desconfianza hacia Rusia y exigió un alto el fuego sin condiciones previas.

En cuanto a la seguridad europea, Macron planteó la creación de fuerzas capaces de disuadir nuevas agresiones rusas y no descartó la posibilidad de que estas tropas participen en combate si fuera necesario. “Nuestro despliegue es pacifista, pero responderemos si Rusia vuelve a agredir”, afirmó.

La cumbre de París abordará cuatro puntos clave: el apoyo inmediato a Ucrania, la negociación de un alto el fuego viable, el respaldo a largo plazo al ejército ucraniano y la creación de una fuerza de disuasión en colaboración con Reino Unido y otros países europeos. Canadá y Noruega, miembros de la OTAN, también participarán en la reunión.

