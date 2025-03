La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó una prisión de alta seguridad en El Salvador donde están detenidos venezolanos que, según el gobierno de Trump, son miembros de la pandilla Tren de Aragua y fueron expulsados de EE.UU.

Noem destacó que estas deportaciones envían el mensaje de que EE.UU. “ya no es un refugio seguro para delincuentes violentos”. Sin embargo, familiares de los detenidos y el gobierno de Venezuela aseguran que solo eran migrantes indocumentados.

I toured the CECOT, El Salvador’s Terrorism Confinement Center.



President Trump and I have a clear message to criminal illegal aliens: LEAVE NOW.



If you do not leave, we will hunt you down, arrest you, and you could end up in this El Salvadorian prison.