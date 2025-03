La industria automotriz mexicana, principal sector exportador del país, enfrenta un duro golpe con la decisión de Donald Trump de imponer un arancel del 25% a los vehículos no fabricados en EU a partir del 3 de abril.

México, el mayor exportador de automóviles a EU, envió en 2024 un total de 2.9 millones de vehículos con un valor de 78,500 millones de dólares. Sumando autopartes y motores, la cifra asciende a 182,000 millones de dólares, representando casi un tercio de las exportaciones totales mexicanas a su vecino del norte.

A pesar del golpe, la medida incluye una excepción: las autopartes que cumplan con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) seguirán libres de aranceles hasta que se establezca un proceso para gravar los componentes de origen no estadounidense. Esto permitirá a México y Canadá certificar su contenido regional y evitar parte del impacto.

Trump justifica la medida como un intento de proteger la industria automotriz de EU, que según él, se ve amenazada por el exceso de importaciones.

La Casa Blanca detalló que el arancel del 25% aplicará a:

✔ Vehículos de pasajeros

✔ Camionetas ligeras

✔ Autopartes clave, como motores, transmisiones y componentes eléctricos

Además, se contempla la posibilidad de ampliarlo a otras piezas en el futuro.

President Trump is bringing back MADE IN AMERICA:



🇺🇸 25% tariff on automobiles made outside of the U.S.

🇺🇸 $100B projected in new revenue thanks to auto tariffs

