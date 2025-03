La startup biotecnológica 23andMe, pionera en la venta de kits de análisis genéticos, ha llegado al final de su camino. Fundada en 2007 por Anne Wojcicki, la empresa se hizo famosa por ofrecer pruebas caseras que permitían conocer la ascendencia y predisposición a enfermedades. Sin embargo, los problemas financieros y la caída de su valor bursátil la han llevado a declararse en quiebra.

We believe in the strength of what we’ve built and believe today's announcement will enable 23andMe to emerge a more financially stable organization. We remain open for business, and there are no changes to the way we store, manage or protect customer data.



