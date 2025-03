Monreal niega coerción en desafuero de Cuauhtémoc Blanco

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, negó categóricamente cualquier tipo de coerción hacia las diputadas de su partido en relación con la votación sobre el desafuero de Cuauhtémoc Blanco. La discusión, que tendrá lugar este martes en el Pleno de la Cámara de Diputados, determinará si se confirma la decisión de la Sección Instructora de desechar la solicitud o si se regresa para una investigación más exhaustiva.

“A todas las mujeres las respetamos y las queremos mucho. Cada legislador tiene su propio criterio. No hay ninguna coerción”, afirmó Monreal, subrayando la autonomía de sus compañeros de partido en la toma de decisiones.

Mañana, en el Pleno de la Cámara de @Mx_Diputados, se discutirá una declaratoria de procedencia. Reitero que las legisladoras y los legisladores de nuestro partido votarán de acuerdo con su criterio y voluntad. pic.twitter.com/BPCgqnlC4k — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 25, 2025

Congruencia personal, no voto corporativo

Por su parte, Gabriela Jiménez, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, destacó que el sentido del voto de las diputadas será una cuestión de congruencia personal, dejando en claro que no existe una “línea” partidaria impuesta.

“No se trata de un voto corporativo como en una reforma estructural, sino de un asunto personal que responde a valores y principios. Debemos estar a la altura de los tiempos que vivimos, pues la historia y la opinión pública nos juzgará”, expresó en entrevista.

Gabriela Jiménez, vicecoordinadora de Morena.

Investigación sin linchamientos mediáticos

La solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco surge debido a su presunta implicación en un caso de agresión sexual. Sin embargo, Jiménez enfatizó que la decisión no implica un juicio previo.

“Nosotros no estamos diciendo si Blanco es culpable o no, porque no somos la autoridad competente para determinarlo. Tampoco se trata de un linchamiento mediático contra el compañero Cuauhtémoc Blanco. Simplemente buscamos ser congruentes y no obstruir la justicia”, concluyó.

El debate en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo del caso, en un contexto donde la transparencia y la justicia son ejes fundamentales de la discusión política nacional.