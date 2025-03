Increíbles avances ocurren cuando grandes patrimonios se combinan con la capacidad de lanzamiento de SpaceX. La misión Polaris Dawn alcanzó dos grandes hitos: la primera actividad extravehicular privada y el vuelo tripulado a mayor altitud desde el programa Apolo. Ahora, con la misión Fram2, se logrará algo nunca antes visto, ni siquiera por las agencias espaciales.

Fram2 será el primer vuelo espacial tripulado en órbita polar, llevando a los astronautas a sobrevolar los casquetes polares. Comandada por Chun Wang, un empresario chino-maltés que se hizo rico con la minería de Bitcoin, la tripulación estará compuesta por cuatro personas, quienes serán los primeros humanos en ver de cerca el polo norte y el polo sur de la Tierra desde el espacio.

The Fram2 crew completed training this week in California, and early this morning, the Dragon supporting their mission arrived at the hangar at pad 39A in Florida ahead of liftoff next Monday, March 31 pic.twitter.com/yDt8ihYqHI