Un fenómeno sorprendente deslumbró a Europa durante la noche: una espiral azul brillante que apareció en el cielo, alrededor de las 8:55 pm, hora local, causando asombro entre los habitantes de varios países. A medida que el inusual espectáculo se extendía por el continente, las redes sociales comenzaron a inundarse de imágenes y videos que rápidamente se viralizaron.

A stunning spiral appeared in the sky over many European countries last night, likely caused by the frozen fuel released from @SpaceX's Falcon 9 #rocket. 🌌🚀 pic.twitter.com/pFzK2lJ0zu