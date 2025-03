La selección de Nueva Zelanda aseguró su boleto a la Copa del Mundo 2026 tras vencer 3-0 a Nueva Caledonia en la final de las eliminatorias de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC). Con esta victoria, los “All Whites” disputarán su tercer Mundial, tras sus participaciones en España 1982 y Sudáfrica 2010.

El equipo neozelandés se une a los anfitriones Canadá, Estados Unidos y México, así como a Japón, que la semana pasada se convirtió en la primera selección en clasificar al torneo de 48 equipos.

New Zealand have booked their ticket to #WeAre26! 🇳🇿👏 #FIFAWorldCup | @NZ_Football