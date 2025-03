El cineasta palestino Hamdan Ballal, codirector del documental No Other Land y reciente ganador del Oscar, fue atacado este lunes por colonos israelíes en Masafer Yatta, Cisjordania. Tras la agresión, fue trasladado en una ambulancia, pero militares israelíes lo detuvieron y actualmente se encuentra en paradero desconocido, según denunció su compañero y codirector, el israelí Yuval Abraham.

“Un grupo de colonos acaba de linchar a Hamdan Ballal. Han atacado su casa, le han golpeado por todo el cuerpo y tiene heridas en la cabeza y el vientre. Está sangrando”, relató Abraham en su cuenta de X.

A group of settlers just lynched Hamdan Ballal, co director of our film no other land. They beat him and he has injuries in his head and stomach, bleeding. Soldiers invaded the ambulance he called, and took him. No sign of him since.