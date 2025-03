Durante la administración de Donald Trump, SpaceX ha fortalecido su presencia en el gobierno federal, asegurando contratos millonarios y expandiendo su influencia en múltiples agencias. La empresa de Elon Musk ha sido promovida como un socio clave en áreas como defensa, telecomunicaciones y exploración espacial.

En el Departamento de Defensa, SpaceX es considerada la mejor opción para trasladar carga militar a nivel global en tiempo récord. La Fuerza Aérea ha otorgado contratos a la compañía para desarrollar sistemas de transporte rápido mediante cohetes, desplazando el uso de aviones tradicionales.

