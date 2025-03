El Ministerio de Salud de Gaza informó que el ejército israelí atacó el hospital Nasser, el más grande del sur de la Franja de Gaza, la noche del domingo. El bombardeo provocó un gran incendio en el edificio quirúrgico del hospital, ubicado en la ciudad de Jan Yunis, y dejó al menos un muerto y varios heridos.

El hospital Nasser ya se encontraba colapsado por la cantidad de víctimas tras la reanudación de la guerra la semana pasada, cuando Israel lanzó una serie de bombardeos aéreos que causaron cientos de muertes. Como otras instalaciones médicas en Gaza, el hospital ha sido blanco de ataques en repetidas ocasiones a lo largo del conflicto.

#BREAKING Israel bombs emergency ward of Nasser Hospital. This is where the American delegation of physicians are working in Gaza.



Dr. Mark Perlmutter

Dr. Feroze Sidhwa

Dr. Tanya Haj Hassan



All three are vocal about Israel's crimes in Gaza. They are clearly being targeted.