Antes de que el Departamento de Estado de EU anunciara su negativa a otorgar un canal especial de suministro de agua del río Colorado para Tijuana, representantes de Texas insistieron en que Washington debía presionar a México por incumplir con la entrega de agua del río Bravo, según lo establecido en el Tratado de 1944.

Acusaciones desde Texas

En una audiencia legislativa en Washington en febrero, Jennifer Cervantes, cabildera de los Productores de Azúcar del Valle del Río Grande, acusó a México de retener agua en Chihuahua en 2022 en lugar de cumplir con sus compromisos internacionales.

“México acumuló 2.2 millones de acres-pie de agua en menos de 60 días debido a un sistema tropical, pero no liberó ni un solo acre-pie para cumplir con una parte de sus obligaciones”, señaló Cervantes en la audiencia titulada “Las violaciones del Tratado de Aguas de México y su impacto en los estadounidenses”.

Earlier this week, @HouseAppropsGOP hosted a member briefing on Mexico’s failure to abide by the 1944 Water Treaty. Jennifer Cervantes, who has represented the sugarcane growers in Texas for more than 15 years, spoke on their behalf.



Read her statement here:… pic.twitter.com/Vero8fpUq6