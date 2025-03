Rusia lanzó un ataque con drones sobre la ciudad ucraniana de Zaporiyia, dejando un saldo de tres muertos y 14 heridos, informaron el sábado las autoridades ucranianas. El ataque ocurrió a pesar del reciente acuerdo de alto el fuego limitado entre ambos países.

Según la policía, la ofensiva rusa incluyó 12 drones que impactaron en diversas zonas de la ciudad. Ivan Fedorov, gobernador de la región, informó que el bombardeo del viernes por la noche provocó incendios en edificios residenciales, vehículos particulares e infraestructuras sociales. Imágenes del lugar mostraban a los equipos de emergencia trabajando entre los escombros en busca de sobrevivientes.

Zaporizhia and the Kyiv region were attacked by russian drones at night.

Since the negotiations between trump and putin, the attacks have increased. pic.twitter.com/UI64j1tZ71