Fallece George Foreman, leyenda del boxeo, a los 76 años

El exboxeador George Foreman, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de México 1968 y dos veces campeón mundial de los pesos pesados, falleció a los 76 años.

“Nuestros corazones están rotos. Con profundo dolor, anunciamos el fallecimiento de nuestro querido George Edward Foreman Sr., quien partió pacíficamente el 21 de marzo de 2025, rodeado de seres queridos. Un predicador devoto, un esposo fiel, un padre amoroso y un orgulloso abuelo y bisabuelo, vivió una vida marcada por una fe inquebrantable, humildad y propósito”, informó su familia en redes sociales.

Foreman se convirtió en una de las figuras más icónicas del boxeo. En 1968, ganó el oro olímpico representando a Estados Unidos en la categoría de peso pesado. Como profesional, acumuló un récord de 76 victorias (68 por nocaut) y solo cinco derrotas. Se mantuvo invicto durante 40 peleas hasta su legendaria derrota ante Muhammad Ali el 30 de octubre de 1974 en Zaire (actual República Democrática del Congo), en la histórica pelea conocida como The Rumble in the Jungle.

Tras una primera etapa como campeón mundial, Foreman sorprendió al mundo con un regreso al boxeo en los años 90, logrando una de las hazañas más memorables del deporte: en 1994, a los 45 años, recuperó el título de los pesos pesados tras noquear a Michael Moorer, convirtiéndose en el campeón más veterano de la historia en esa categoría.

Fuera del ring, Foreman construyó un imperio empresarial con su famosa línea de parrillas George Foreman Grill, vendiendo más de 100 millones de unidades en todo el mundo. También se destacó como predicador y filántropo, ayudando a jóvenes en riesgo a través de programas comunitarios.

“Humanitario, olímpico y dos veces campeón mundial de peso pesado, fue profundamente respetado: una fuerza para el bien, un hombre de disciplina y convicción, y un protector de su legado, que luchó incansablemente por preservar su buen nombre para su familia”, añadió su familia en el comunicado.

Su última pelea fue en noviembre de 1997. Con su fallecimiento, el boxeo pierde a una de sus figuras más emblemáticas, pero su legado perdurará en el deporte y más allá.