La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instó este viernes al respeto mutuo luego de que su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, cuestionara en redes sociales las políticas de seguridad en el país.

“No voy a entrar en debate con Bukele, la verdad. Podríamos hacer aquí todo un debate de la forma en que ellos están afrontando eso. Él fue electo por su pueblo, pero al mismo tiempo pedimos respeto para México”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina.

Claudia Sheinbaum dice que no entrará en debates con Bukele, porque no piensa tomar ninguna acción contra el crimen organizado en México. pic.twitter.com/t2ZAISVxM6

La mandataria enfatizó que el respeto es un principio clave en la diplomacia y defendió las estrategias de seguridad implementadas en el país.

Las declaraciones surgen después de que Bukele señalara en la red social X que México, con 28 de sus 32 estados teniendo una población similar o menor a la de El Salvador, no haya podido resolver el problema de la inseguridad.

He visto muchas publicaciones como esta y, la verdad, no entiendo la obsesión con El Salvador. Pero, en todo caso, 28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador.



¿Por qué, entonces, no pueden resolver el tema de la seguridad en un solo… https://t.co/WHjFC1kdOX