El británico Jeremiah Azu se coronó campeón en los 60 metros planos del Mundial de Atletismo en pista cubierta, que inició este viernes en Nankín, China. En una jornada marcada por la ausencia de grandes figuras de la velocidad, el noruego Jakob Ingebrigtsen avanzó sin complicaciones a la final de los 1,500 metros.

Azu, de 23 años, reciente campeón de Europa en la misma prueba y bronce olímpico en el relevo 4×100, aprovechó la ausencia de velocistas como los estadounidenses Noah Lyles y Christian Coleman, así como del jamaicano Kishane Thompson, para sumar su primer título mundial. Con un tiempo de 6.49 segundos, igualando su mejor marca personal, superó al australiano Lachlan Kennedy (6.50) y al sudafricano Akani Simbine (6.54).

