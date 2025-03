Desafuero de Cuauhtémoc Blanco queda en manos del pleno

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados declaró improcedente la solicitud de desafuero contra el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, acusado de intento de violación por su media hermana. No obstante, el pleno será quien decida si el caso sigue su curso o se archiva.

Votación en la Sección Instructora

A favor del dictamen (improcedencia del desafuero):

Hugo Eric Flores (Morena) – Presidente de la Sección Instructora.

– Presidente de la Sección Instructora. Belinda Quiroz (Morena).

Raúl Bolaños (PVEM) – A favor con reservas.

En contra:

Germán Martínez (PAN).

El dictamen, que responsabiliza a la Fiscalía de Morelos por la falta de pruebas sólidas, será enviado a la Mesa Directiva para su análisis en el pleno de la Cámara la próxima semana.

Deficiencias en la investigación

El análisis de la carpeta de investigación evidenció múltiples fallas: la Fiscalía no recabó testimonios de testigos, no realizó diligencias clave y presentó dos peritajes psicológicos contradictorios. Además, no se aplicó el protocolo para investigar delitos sexuales con perspectiva de género.

Hugo Eric Flores subrayó que la Fiscalía de Morelos aún puede presentar una nueva solicitud de desafuero si integra mejor el expediente.

🔺#ASÍ: La Sección Instructora de la Cámara de Diputados rechaza proceder con la solicitud de desafuero al diputado de Morena Cuauhtémoc Blanco



Así lo informó el diputado Hugo Eric Flores, quien dijo que la Fiscalía de Morelos no hizo bien su trabajo. pic.twitter.com/oi3vklANdH — Carlos Zúñiga Pérez (@Carloszup) March 21, 2025

Posturas encontradas

Raúl Bolaños (PVEM) reconoció las deficiencias en la investigación y lamentó que el caso fuera desechado en marzo, mes clave en la lucha por los derechos de las mujeres.

Por su parte, Germán Martínez (PAN) expresó su indignación y calificó la decisión como una “agresión parlamentaria” contra una mujer en un caso de violencia sexual. Además, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora de Morelos, Margarita González, que se pronuncien al respecto.

#Nacional | El diputado panista Germán Martínez se manifestó respecto al desecho de solicitud de #desafuero en contra de Cuauhtémoc Blanco.

”#Morena queda muy mal, queda en deuda con las mujeres, queda como cómplice de un agresor sexual" pic.twitter.com/cl4XGOUDBN — El Regional (@regionalmorelos) March 21, 2025

“Nos vemos en el pleno, el pleno puede corregir esto”, advirtió Martínez, confiando en que la resolución aún puede revertirse.