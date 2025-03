El expresidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva para iniciar el desmantelamiento del Departamento de Educación de Estados Unidos, cumpliendo así una de sus promesas de campaña. La medida busca reducir el alcance de la agencia, que por años ha sido un blanco de críticas por parte de los conservadores.

Trump ha argumentado que el departamento es innecesario y está influenciado por ideologías liberales. No obstante, su eliminación completa requeriría la aprobación del Congreso, que estableció la agencia en 1979. En respuesta, los republicanos han anunciado que presentarán un proyecto de ley para lograrlo.

La Casa Blanca aclaró que el departamento no desaparecerá por completo. Se mantendrán funciones esenciales, como la administración de fondos del Título I para escuelas de bajos ingresos, las becas Pell y el financiamiento para niños con discapacidades. También se conservará la gestión de préstamos estudiantiles federales.

Durante la firma de la orden, Trump responsabilizó al departamento por el bajo rendimiento educativo en el país y defendió que los estados están mejor capacitados para gestionar la educación.

Desde su administración, ya se habían implementado recortes significativos en la agencia, reduciendo su plantilla a la mitad y disminuyendo el presupuesto de la Oficina de Derechos Civiles y del Instituto de Ciencias de la Educación.

Los defensores de la educación pública advierten que la medida podría perjudicar a millones de estudiantes, especialmente en comunidades pobres y rurales.

“Este es un día oscuro para los niños que dependen de la financiación federal para recibir una educación de calidad”, expresó Derrick Johnson, presidente de la NAACP.

.@POTUS is not only seeking to shut down the Department of Education — he is deliberately dismantling the basic functions of our democracy, one piece at a time.



That decision will only hurt children across America who depend on federal funding for a quality education.