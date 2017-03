Zayn Malik lanza su tema ‘Still got time’

El cantante británico Zayn Malik presentó su nuevo tema “Still got time”, una colaboración con el rapero y productor canadiense Partynextdoor, y que forma parte de su próximo álbum de estudio, el segundo de su carrera como solista.

Fue a principios de marzo cuando el ex integrante de la “boy band” One Direction ofreció un adelanto de su nueva música con un “teaser”. Hoy ya está disponible el sencillo en el que también participaron Frank Dukes y Murda Beatz.

“Still got time” fue producido por Frank Dukes y grabado en Los Ángeles. Llega luego de un año de su primer álbum “Mind of mine”, que debutó en la primera posición de la lista Billboard Top 200 y con el que obtuvo el premio a Mejor Artista Nuevo en los American Music Awards.

La canción supone la primera que se desprende del segundo disco de Zayn, el cual, de acuerdo con un comunicado, planea lanzar este verano.

