Xolos rescata empate 1-1 ante Santos Laguna en último minuto

En el comienzo de la jornada 11 del certamen, el paraguayo Osvaldo Martínez, al minuto 23, le daba la victoria parcial al cuadro de Torreón, sin embargo apareció el argentino Juan Lucero para poner cifras definitivas al 90+3.

Con este resultado Xolos llegó a 17 unidades para alcanzar de manera momentánea a los líderes Chivas y Pachuca, mientras que los Guerreros sumaron 13 puntos para acercarse a los puestos de Liguilla.

El partido comenzó apretado por los dos bandos, con un mediocampo disputado sin que ninguno de los clubes impusiera condiciones, aunque quiso un poco la escuadra fronteriza en busca de hacer valer la localía en el Estadio Caliente.

El conjunto de la Comarca se adelantó 1-0 gracias a la insistencia de Osvaldo Martínez, quien en su primer intentó falló pero después robó el balón para sacar derechazo imposible para Gibran Lajud. Un golazo que silenció a los tijuanenses.

En el complemento no había otro guión, un cuadro canino lanzado al ataque y los laguneros a la espera de sentenciar en el contragolpe, mismo que desperdició en alguna ocasión, aunado a lo seguro que luego se mostró Lajud.

Xolos apretó y Milton Caraglio se quedó cerca del empate; el arquero visitante Jonathan Orozco comenzó a sufrir los remates del rival pero hasta ese entonces todavía el botín completo era de Santos Laguna.

A Tijuana se le hacía pequeño el segundo lapso y más por la expulsión de Guido Rodríguez, al minuto 88, por doble cartón preventivo. Parecía que todo se acababa para los de casa.

Pero Juan Martín Lucero aprovechó un error del experimentado Jonathan Orozco, quien dejó el balón a la deriva tras el remate de Avilés Hurtado y sin problemas guardó la pelota en el fondo de las redes para el 1-1 con sabor a victoria de Xolos y amargo para Santos.

El árbitro del encuentro fue Erick Yair Miranda, quien cumplió con su labor y amonestó a los de casa Guido Rodríguez (dos veces y roja), Damián Pérez y Matías Pisano, así como a los visitantes Walter Sandoval, Jonathan Orozco y Djaniny Tavares.

Alineaciones:

Tijuana.- Gibran Lajud, Carlos Vargas (Juan Lucero, 77), Juan Carlos Valenzuela, Damián Pérez, Michael Orozco, Juan Carlos Medina (Paul Arriola, 46), Guido Rodríguez, Víctor Malcorra, Avilés Hurtado, Henry Martín (Matías Pisano, 66) y Milton Caraglio. DT: Miguel Herrera.

Santos Laguna.- Jonathan Orozco, Jorge Sánchez, Néstor Araújo, Carlos Izquierdoz, Jorge Villafaña, Jorge Enríquez, Osvaldo Martínez (Ulises Dávila, 72), Ulises Rivas (Diego de Buen, 68), Walter Sandoval, Djaniny Tavares y Julio Furch (Jonathan Rodríguez, 79). DT: José Manuel de la Torre.

