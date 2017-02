WhatsApp permitirá borrar mensajes ya enviados

La próxima actualización en la versión beta de WhatsApp tendrá una interesante nueva función, se podrán borrar los mensajes enviados si es que el receptor aún no los ha leído.

Según el periódico ‘The Telegraph’, la compañía de mensajería instantánea se encuentra en estos momentos desarrollando esta nueva función, una que los usuarios esperan con ansias, pues eliminar o editar mensajes enviados es una herramienta muy útil para corregir errores de envío.

Aún no se sabe cuándo será la fecha de lanzamiento de esta actualización, pero se indica que entre otras nuevas características está el envío de ubicaciones móviles, llamado ‘Live Location Tracking’, para compartir la localización de los usuarios dentro de un chat grupal, una función que no estará activada automáticamente, para los que no deseen compartir su ubicación.