Visita de Tillerson a México, un ‘viaje difícil’: Trump

El presidente estadounidense Donald Trump, calificó la visita que su secretario de Estado Rex Tillerson realiza a México como un “viaje difícil”.

Los comentarios del mandatario se produjeron en una reunión que sostuvo con presidentes ejecutivos de compañías manufactureras, según Reuters.

El calificativo a la visita de Tillerson fue expresado además luego de que Trump hablara de su plan para deportar a México a inmigrantes ilegales.

En la reunión participaron presidentes ejecutivos de General Electric Co, Lockheed Martin Corp, Dow Chemical Co, International Paper Co, Ford Motor Co, United Technologies, Dell Technologies Inc y Johnson & Johnson, ante quienes Trump explicó su proyecto para que varios millones de empleos retornen a Estados Unidos.